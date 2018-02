Raad van State trekt alweer streep door omleidingsweg 03 februari 2018

03u11 0 Houthalen-Helchteren 47 jaar al proberen politici de Noord-Zuid verbinding rond en door Houthalen-Helchteren te realiseren. Maar vrijdag heeft de Raad van State de plannen van de Vlaamse regering nog maar eens naar de prullenmand verwezen. Alle pistes liggen weer open: de omleidingsweg of opnieuw tunnels. Al blijken die mogelijkheden juridisch ook een mijnenveld.

Het probleem is bekend: Noord Limburg moet al 47 jaar aanschuiven in Houthalen en Helchteren. Al die tijd werden er plannen gemaakt om een omleidingsweg rond de dorpskernen aan te leggen of om tunnels te graven onder het dorp door. In 2008 stelde toenmalig Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) nog eens voor om een omleidingsweg aan te leggen. Maar die plannen werden al herhaaldelijk vernietigd door de Raad van State.





Met een zogenaamd decreet 'Complexe projecten' probeerden de meerderheidspartijen van N-VA, CD&V en Open VLD om de omleiding er de laatste maanden alsnog door te drukken. Maar de Raad van State maakte daar vrijdag opnieuw brandhout van.





Tunnels

CD&V wil de piste en het antwoord verder onderzoeken. Coalitiepartner N-VA wordt er enigszins moedeloos van. Zoals bekend pleitte partijvoorzitter Bart De Wever er afgelopen week voor om de omleiding op te geven, en dan toch maar tunnels aan te leggen onder Houthalen en Helchteren door. De lokale partijen zien dat laatste plan overigens best zitten. Zij hebben laten weten dat een geboorde tunnel van voor Houthalen tot voorbij Helchteren best kan. Zo een kilometerslange geboorde tunnel is duur, maar de werken veroorzaken een pak minder hinder. Bij een gegraven tunnel dreigt immers een grote verkeerschaos. "De Raad Van State dwingt ons in de richting van tunnels", liet Vlaams parlementslid Jos Lantmeeters (N-VA) gisteren optekenen. "We worden geconfronteerd met verschillende procedures, dus blijft er maar één oplossing over: de tunnel."





Slecht plan opgesteld

Lokaal voorvechter van de omleidingsweg Peter Timmermans blijft er wel in geloven. "Men heeft gewoon een héél slecht plan opgesteld voor die omleiding. Eén of meerdere tunnels aanleggen is minstens even moeilijk. Want daar wachten eveneens heel wat juridische procedures." Conclusie? Juristen hebben nog heel wat werk voor de boeg vooraleer de eerste spade in de grond kan. (RTZ)