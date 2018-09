PVDA wil sociale woningen na afbraak oud gemeentehuis 06 september 2018

Nu het oud-gemeentehuis in Houthalen-Helchteren wordt afgebroken, vindt PVDA dat er op die plek sociale woningen moeten worden gebouwd. "Maar we vrezen dat deze gronden in handen komen van privé-projectontwikkelaars die er dan veel geld mee verdienen met de verkoop van appartementen en winkelpanden", zegt Jef Lingier. "Er zou een mix van kleine en grote sociale woningen moeten komen. Vandaag staan al 800 gezinnen op de wachtlijst van het Kempisch Tehuis. Veel van deze mensen zijn genoodzaakt privaat te huren aan dure huurprijzen die tot meer dan de helft van hun inkomen opslokken. Zo creëer je armoede. De wachttijd voor een seniorenwoning bedraagt negen jaar. We hebben nood aan honderden sociale woningen." Nog volgens PVDA kan het gemeentebestuur het Kempisch Tehuis helpen door de gronden en lege panden aan hen over te dragen. (MMM)