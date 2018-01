Postkantoor al 3 jaar dicht, lamp brandt nog altijd 31 januari 2018

02u53 0 Houthalen-Helchteren Drie jaar geleden sloot het postkantoor aan de Stationsstraat in Houthalen. Maar wie tot gisteren door het raam naar binnen keek kon daar wel nog steeds de lamp zien branden aan één van de leegstaande loketten. Buurtbewoners vermoeden dat de laatste postbediende het licht vergat uit te doen.

In 2014 verhuisde het postkantoor al van de Stationsstraat in Houthalen naar de Grote Baan. Sindsdien wordt er wel nog steeds gewerkt in het magazijn achteraan, maar de oude lokettenzaal staat zelf leeg. Al beweren buurtbewoners dus wel op dat er nog steeds dag en nacht licht brandde. "Heel vreemd", zegt ook woordvoerster Barbara Van Speybroeck van BPost. "Want in die lokettenzaal komt normaal niemand meer. Dat het licht al ruim drie jaar brandt, zoals de buurt beweert, durven we toch ergens betwijfelen. We denken niet dat een lamp het zo lang zou uithouden, hé? Mogelijk is iemand onlangs binnen geweest, en heeft die per ongeluk op een knopje geduwd?" Na de melding van de buurt ging een postbediende gisteren alleszins ter plaatse om finaal het licht uit te doen, en de zekeringen uit te trekken. (RTZ)