Politie waarschuwt voor oplichters die 'asfalt leggen' 09 maart 2018

De politie CARMA heeft meerdere meldingen ontvangen van bewoners uit Genk en Houthalen-Helchteren die werden aangesproken door 'asfaltleggers'. De werkmannen - in veel gevallen Britten - beweren werken te moeten uitvoeren in naam van de gemeente. "Ze zeggen dan een overschot aan materiaal te hebben en bieden aan dit op de oprit te leggen na betaling van een voorschot", legt de politie uit. "In veel gevallen verdwijnen ze en zijn de bewoners daarna hun geld kwijt. We vragen de burgers daar zéker niet op in te gaan. Wellicht gaat het om oplichters. Word je benaderd, meld het dan meteen aan de politie." (MMM)