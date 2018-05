Politie houdt controles tegen overlast 28 mei 2018

02u42 1 Houthalen-Helchteren De lokale politie van de zone Carma heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag controles gehouden tegen overlast, in verschillende uitgaansbuurten in Houthalen-Helchteren en Genk.

In twee cafés in de Keinkesstraat en op de Europalaan in Genk troffen agenten vier klanten aan met een hoeveelheid cannabis op zak. In het keldergat van een café lag bovendien een kleine hoeveelheid cocaïne, enkele joints en een gsm. Er werd een proces-verbaal voor de verkoop van verdovende middelen opgesteld.





Cannabis op zak

In de wijk Winterslag betrapte de politie alles samen zes personen met cannabis op zak. Daar werd ook een proces-verbaal van waarschuwing opgesteld, omdat een automobilist niet in orde was. In een café op de Grote Baan in Houthalen-Helchteren werden nog drie pv's opgesteld voor het negeren van het rookverbod.





GAS-boetes

In de wijk Meulenberg schreef de politie twee GAS boetes uit. Eén persoon werd er tegengehouden met een kleine hoeveelheid cannabis op zak. (RTZ)