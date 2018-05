Partij Abou Jahjah ook in Beringen en Houthalen 11 mei 2018

Be.One, de partij van Abou Jahjah zal komende gemeenteraadsverkiezingen opkomen in de mijngemeenten Beringen en Houthalen-Helchteren. Kenan Ayaz (37) is de lijsttrekker voor Beringen, Enver Agim voor Houthalen-Helchteren. De twee hebben ambitie om burgemeester te worden. Zo goed als alle kandidaten zijn nieuwe leden in het politieke landschap. De partij wil naar eigen zeggen een nieuw elan bereiken.





Of de partij ook in Genk en Maasmechelen een gooi naar een zetel doet, is nog niet zeker. (MMM)