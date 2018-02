Parket eist 1,3 miljoen van bende 03 februari 2018

Het parket vraagt de verbeurdverklaring van 1.338.480 euro vermogensvoordeel van een cannabisbende. Het vermeende kopstuk, een 47-jarige man uit Genk, riskeert een celstraf van acht jaar. Zijn advocaat Rik Vanreusel betwist dat de Genkenaar het kopstuk was van de bende.





Vorige week is de rechtszaak tegen de cannabisbende stopgezet omwille van een schijn van partijdigheid. Twee rechters zijn vervangen en de zaak moest helemaal van vooraf aan behandeld worden. In totaal gaat het om zes plantages in Houthalen, Tessenderlo, Limbourg en Seraing en staan 24 personen terecht. (BVDH)