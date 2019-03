Parkeerverbod in Edelweisstraat weer van kracht MMM

01 maart 2019

19u27 0 Houthalen-Helchteren Om de veiligheid van de schoolgaande kinderen te garanderen, komt er opnieuw een parkeerverbod in een deel van de Edelweisstraat.

In het verleden was er een parkeerverbod in de omgeving van de scholen aan de Edelweisstraat in Houthalen-Oost. Naar aanleiding van de bouw van extra klaslokalen werd dit parkeerverbod tijdelijk opgeheven, maar daar komt de directie nu op terug.

De beslissing gebeurde in overleg met de directies en het oudercomité van De Griffel en De Kleine Kunstenaar.

Het verbod geldt enkel aan het begin en het einde van de schooluren en gaat in na de krokusvakantie.