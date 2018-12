Overvolle kerk neemt afscheid van prinses Roos: “Nog een laatste keer dansen voor Désirée” Marco Mariotti

15 december 2018

14u23 0 Houthalen-Helchteren Een overvolle kerk in Houthalen-centrum heeft vandaag afscheid genomen van de 26-jarige Désirée Viola. Aan het einde van de viering stelde de familie voor om nog een laatste keer te dansen voor haar. En dat gebeurde voorzichtig op de beats van ‘In The Night’ van Jamie Woon.

“Een bijzonder talentvolle en wondermooie jongedame.” Zo wordt Désirée Leonora Viola door zowat iedereen omschreven tijdens haar uitvaart in de kerk van Houthalen. Haar plotse overlijden - ze stapte vorige week uit het leven - kwam bij iedereen aan als een schok.

“Waarom hebben we dingen over het hoofd gezien", lazen enkele vriendinnen uit het Gentse voor. “Je straalde altijd, was steeds positief. Hoe kan het dat het zover is moeten komen.”

Jeugdherinneringen

Jeugdvriendinnen uit Houthalen haalden jeugdherinneringen op. “We zaten als kind samen in de saxofoonles wat we beiden niet leuk vonden, bleven in het station slapen omdat we na een nachtje stappen niet naar huis durfden, en gingen nog duizenden herinneringen maken. Jij nam mij zo vaak bij de hand en leidde me rond in jou avonturen”, klonk het. “Het landschap schreeuwt jouw naam. De tijd is plots verdeeld in voor en na dit moment."

Videoboodschappen

Haar ouders en zussen lieten videoboodschappen inspreken die tijdens de viering op een scherm werden geprojecteerd. “Je bent niet alleen mijn dochter, maar ook mijn beste vriendin", vertelde haar mama. Haar papa Patrick gaf mee hoe vaak ze hem kon verwonderen. “Niet alleen voor het grote publiek, maar het meeste nog gewoon thuis. Je wilde beroemd worden, stralen. En stralen zal je voor altijd blijven doen.”

Roos

Op alle stoelen lagen pins met een roos op, verwijzend naar haar prinsessennaam in de Ketnetreeks Prinsessia. Ook haar Prinsessiacollega’s vertelden hoe ze de mooiste gesprekken hadden en haar ontzettend hard zouden missen. “Maar je zit voor altijd in ons hart.”

Dansen

Haar passie voor muziek en dans, waardoor ze later een carrière tot Ketnet-actrice begon, stond centraal. Katerine Avgoustakis en de broers Koen en Jo Smets brachten Broken-Hearted Girl van Beyonce. Ook Paolo Nutini met Iron Sky en In The Night van Jamie Woon zorgden voor bijzonder emotionele momenten.

“Wie wil, mag opstaan en dansen voor Désirée", vroeg de pastoor aan het einde van viering. “Je mag zo je emoties tonen", waarna iedereen rechtstond en meeklapte op aangeven van haar vader Patrick. Enkele vriendinnen dansten in het wit gekleed rond haar witte kist. Na afloop werd haar kist naar buiten gedragen.

De familie vraagt uitdrukkelijk om geen bloemen of kransen te schenken, maar een donatie te doen aan het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Storten kan via het rekeningnummer BE24 4338 1416 1138 met de vermelding ‘Désirée’ of via De Warmste Week.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.