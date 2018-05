Oppositie dient klacht in tegen schepencollege 30 mei 2018

02u37 0 Houthalen-Helchteren Oppositieraadsleden Peter Timmermans en Geert Gerits dienen een klacht in tegen het gemeentebestuur naar aanleiding van een 'veel te dure aanbesteding'. "Een audit tikte het bestuur vorig jaar al op de vingers, en toch vrezen we dat het weer prijs is", zegt Timmermans die onafhankelijk zetelt. Volgens burgemeester Alain Yzermans (sp.a) werd de wet strikt gevolgd.

Een audit oordeelde vorig jaar dat het gemeentebestuur zich niet helemaal aan de regels hield inzake overheidsopdrachten, maar volgens Timmermans en Gerits gaat het gemeentebestuur nu wéér in de fout. "De gemeente wilde een beeldkwaliteitsplan laten opmaken voor het centrum van Houthalen-Helchteren. Daarvoor wordt aanspraak gedaan op een studiebureau", begint Timmermans.





66.000 euro te veel

Het gaat om MOP Urbandesign a+e bvba, een firma die genoemd werd in de bewuste audit. "Er waren nochtans vijf bedrijven die een offerte indienden om dat beeldkwaliteitsplan van de Houthalen-centrum op te maken. De uitgaven waren begroot op 170.000 euro, en toch gaan ze akkoord met een offerte van meer dan 236.000 euro, die van het bevriende bureau." Drie andere bureaus leverden wél een offerte onder de geraamde maximumuitgave. En één dag voor de deadline viel een offerte van een vijfde bureau in de bus die meer dan 130.000 euro over het budget ging.





"Zeer opmerkelijk. Hier wordt de schijn gewekt dat deze aanvaarding gebeurde om het bevriende bureau het project te gunnen, aangezien ze nu niet meer het duurste blijken zijn."





Nog vindt Timmermans het niet kunnen dat de studie zal gebeuren in september net voor de verkiezingen. "Pure propaganda voor de visie van de huidige meerderheid, betaald met overheidsgeld." Timmermans en Gerits dienen nu een klacht in bij Binnenlandse Zaken, Audit Vlaanderen en Binnenlands Bestuur. Yzermans reageert dat alles dubbel gecontroleerd werd door juridische specialisten en dat alles volgens de wet verliep. (MMM)