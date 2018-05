Onderzoek naar spoor van brandstichtingen op militair domein 22 mei 2018

02u36 0 Houthalen-Helchteren Achttien brandhaarden werden er zondag ontdekt op het militair domein in Houthalen-Helchteren en Meeuwen-Gruitrode. In totaal ging 5 hectare in rook op. "We vermoeden kwaad opzet", zegt Alain Yzermans (sp.a), burgemeester van Houthalen-Helchteren.

Zondag even voor 7 uur werd een eerste brandje ontdekt aan de Forelstraat. Vervolgens kwam tot 8.30 uur de ene melding na de andere binnen. De brandhaarden doken overal op het militair domein op. In de buurt van de Gestelstraat in Meeuwen-Gruitrode werd de laatste ontdekt. "We stellen vast dat de brandhaarden opdoken van op het schietveld in het zuiden richting het noorden over een afstand van drie kilometer", legt burgemeester Yzermans uit. De brandjes veroorzaakten stevige rookpluimen en tot aan De Plas was er geurhinder. De brandweer Oost-Limburg had het vuur tegen de middag onder controle. Ze kregen daarbij de hulp van andere Limburgse brandweerzones. In totaal ging 5 hectare op een gebied van 2.500 hectare in de rook op. Hoewel er in de Limburgse natuurgebieden zondag brandfase oranje gold omwille van de droogte, bestaat de kans wel degelijk dat de branden zijn aangestoken.





Speurhonden

"Het onderzoek loopt en er worden speurhonden ingezet om sporen te vinden", gaat Yzermans verder. "Onze politiediensten staan in voor de bewaking van de rand van het militair domein en de militaire politie bewaakt het schietterrein zelf", aldus burgemeester van Meeuwen-Gruitrode Lode Ceyssens (CD&V). (BVDH)