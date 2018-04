Onderzoek naar overlast 16 april 2018

02u37 1

Zaterdagavond en -nacht controleerde politie CARMA zeven cafés en een wijk in Genk en Houthalen-Helchteren. Dit gebeurde in het kader van overlast. In twee cafés op de Trichterweg in Genk werden enkele klanten betrapt met een gebruikershoeveelheid cannabis op zak. In een café op de Weg naar As stelde men drie overtredingen tegen het rookverbod vast. Hiervoor werden PV's uitgeschreven. De uitbater staat geseind voor beroepsverbod. De politie voert hier verder onderzoek naar. Ook in een café in Sledderlo werden vijf klanten betrapt met gebruikshoeveelheden drugs. Daarnaast kregen twee klanten een PV voor het bezit en verkoop van verdovende middelen. Enkele overlastplaatsen in de wijk Winterslag werden gecontroleerd. Hier zijn geen overtredingen vastgesteld. In een café in de Springstraat in Houthalen-Helchteren is een klant betrapt met een kleine hoeveelheid drugs. (BVDH)