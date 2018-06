Ondanks hitte spelen deze kinderen liever in modderpoel dan in het water

lg

27 juni 2018

17u47 0

Een warme woensdagnamiddag, het ideale moment om met de kinderen af te zakken naar bezoekerscentrum Hengelhoef in het Limburgse Houthalen. Op 'Modderdag' kunnen honderden kinderen zich uitleven in een modderbad, op de moddersplash of kunnen ze er naar hartenlust moddertaarten en slijkerige soep maken. Kortom: hoe vuiler, hoe liever. Door de droogte kon de organisatie niet voldoende modder voor 800 kinderen voorzien.