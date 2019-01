Notaris staat terecht voor verduistering van 4,25 miljoen euro: “Het zag er nochtans zo’n lieve mens uit” Slachtoffers verliezen geld van woning en erfenis Birger Vandael

11 januari 2019

16u25 0 Houthalen-Helchteren In de correctionele rechtbank van Hasselt vond vrijdag een eerste zitting plaats van het grote proces rond voormalig notaris Marc S. uit Houthalen-Helchteren en Ömer B. Ze worden ervan verdacht miljoenen euro’s te hebben verduisterd. In het dossier staan nog achttien andere beklaagden terecht en hebben bijna honderd mensen zich burgerlijke partij gesteld.

De Kamer van Notarissen provincie Limburg is een van de burgerlijke partijen, net als FOD Financiën. Over hoe het geld - 4,25 miljoen euro - verdwenen is, bestaat geen duidelijkheid. Volgens één versie zou Marc S. geld overgeschreven hebben op de rekening van Ömer B., waarna Ömer B. het geld moest afhalen en teruggeven aan Marc S. De notaris beweert dat hij onder druk werd gezet en kruipt in de slachtofferrol. Maar Ömer B. spreekt dat tegen. Volgens een andere versie zou de notaris het geld overgeschreven hebben naar Ömer, die in ruil een commissie kreeg.

De twee protagonisten tekenden niet present in de rechtbank. Ondertussen is Marc S. geen notaris meer.

Slachtoffer plots op zwarte lijst

Enkele slachtoffers die aanwezig waren in de rechtbank richtten hun pijlen toch vooral op Marc S. “Ik heb na mijn faillissement mijn huis openbaar verkocht. Daarbij heeft Marc 78.000 euro van mij op een derde rekening achtergehouden. Toen ik een nieuw huis wilde kopen, bleek dat ik op de zwarte lijst was terechtgekomen”, vertelt een Maasmechelaar. “Dat geld was wel betaald, maar ik moest het terugeisen bij de notaris. De verzekering trok zich terug en Marc belandde in de cel. Hopelijk krijg ik mijn geld ooit terug. Ik had gewild dat Marc hier vandaag aanwezig was, zodat ik naar zijn intenties kon vragen. Ik ben moreel gekraakt en mijn toekomst is door hem om zeep.”

Geld van erfenis

Een andere vrouw speelde 150.000 euro van een erfenis kwijt bij de notaris. Een derde slachtoffer, Linzi Van Gossum uit Beringen, kocht een huis in Houthalen-Helchteren. “Op een bepaald moment heb ik een cheque van 20.000 euro aan de notaris gegeven, maar dat geld zag ik nooit meer terug. Ik heb geen idee hoe hij te werk is gegaan, maar feit is wel dat ik door hem in schuldbemiddeling ben beland. Na de feiten werd hij opgepakt, hopelijk wordt alles uitgeklaard. Het zag er zo’n lieve mens uit, maar hij heeft misbruik gemaakt van mijn vertrouwen.”

Er is in elk geval goede hoop voor de slachtoffers, want via het fonds ‘De Notariële Zekerheid’ worden de dossiers behandeld en voor 75 procent zijn de dossiers ondertussen afgehandeld en uitbetaald. Omdat de verdediging van Marc S. en Ömer B. allebei anderhalf tot twee uur tijd vraagt, zal de behandeling van de zaak over twee dagen worden uitgespreid. De zittingen zijn gepland op 18 en 25 oktober.