Nog 2,5 jaar studies over Grote Baan 25 april 2018

02u46 0

Tweeënhalf jaar mogen studiebureaus zich nog een keer buigen over de beruchte Noord-Zuid-verbinding door Houthalen-Helchteren. Bijna vijftig jaar al wordt er gezocht naar een oplossing voor de meest complexe verkeersknoop van Limburg. "Maar nu is het historische moment daar", zo beloofde gouverneur Herman Reynders gisteren.





De gouverneur gaat de volgende jaren de partijen samen brengen en het proces begeleiden om tot die definitieve oplossing te komen. "Ik begrijp dat men daar in Houthalen-Helchteren misschien wat cynisch wordt. Maar het beste bewijs dat het nu wél kan is dat we met alle partijen rond de tafel zitten. Zowel de meerderheid als de oppositie. Het is tijd om de strijdbijl te begraven en tot eensgezindheid te komen." Ook Vlaams Parlementslid Lode Ceyssens (CD&V) gelooft er in.





"Het probleem zat hem vroeger in de eindeloze procedures. Via het decreet 'complexe projecten' komen er nu eerst inspraakmomenten en groeien we zo stilaan naar één besluit. Dat zal juridisch veel steviger staan, dan voorheen. Op die manier kan nadien écht de schup in de grond." Een keuze is er overigens nog niet gemaakt. Alle pistes blijven open. Zowel een Omleidingsweg als een doortocht met tunnels zijn mogelijk.