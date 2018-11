Nabil Z. doet het weer: zeventiende veroordeling op rijk palmares Birger Vandael

15 november 2018

12u14 0 Houthalen-Helchteren Nabil Z. (31) uit Houthalen-Helchteren werd vandaag door de Hasseltse correctionele rechtbank bij verstek veroordeeld tot 5 maanden cel en een boete van 6.000 euro. Een zeventiende veroordeling op zijn rijke palmares. Eerder sloeg hij al een cipier het ziekenhuis in omdat hij te weinig mayonaise bij zijn frieten kreeg en vluchtte hij via de Zuid-Willemsvaart voor de politie. In mei 2016 vertelde hij aan onze krant nog dat hij zijn leven gebeterd had.

Nabil werd al veroordeeld voor slagen en verwondingen, bedreigingen, heling, vernielingen, verboden wapenbezit, diefstal, afpersing, smaad en kwaadwillige belemmering van het verkeer en nu dus ook voor zijn aandeel in een drugszaak. Ook bij de politierechtbank is hij geen onbekende. De jonge dertiger heeft in elk geval een opvallend levensverhaal. In 2006 trok hij voor het VRT-programma ‘Het Rechte Pad’ nog door het Andesgebergte samen met enkele andere jongeren. Drie jaar later stond hij met zijn broers terecht voor een vechtpartij bij een tennisclub en in een kapperszaak. Ze kregen destijds de bijnaam ‘Dalton Brothers’.

“Catch Me If You Can”

Na de affaire met de mayonaise begon hij in zijn leven aan het hoofdstuk “Catch Me If You Can”. In 2014 werd hij als gezochte crimineel gezocht voor verschillende misdrijven en misleidde hij de politie. Op zijn Facebookpagina lachte hij hen uit: “Jullie kunnen me toch niet vangen”. Daarmee verwees hij ook naar zijn vlucht door het water in Lanklaar. Zelfs de politiehelikopters merkten hem toen niet op. “Leer zwemmen en beter in de lucht kijken”, klonk het online. Daarnaast verstopte hij zich ook een tijd lang in een bunker.

Helaas kent zijn leven ook een zwart randje. Eind 2014 kwam zijn broer om het leven bij een verkeersongeval. Toen vertelde Nabil dat hij tot in keer was gekomen. Helaas heeft hij zich niet kunnen houden aan zijn goede voornemens. Benieuwd welke saus hij in de gevangenis bij zijn frietjes geserveerd krijgt.