Na oproep op Facebook: 'mysterieuze opa' gevonden 03u03 0 Foto Toon Royackers Miriam met de brief voor 'opa' die verkeerdelijk in haar bus viel. Houthalen-Helchteren Bewoonster Miriam Perrone uit de Lariksenstraat in Houthalen-Oost kreeg dinsdag een vreemde brief in haar bus. Die was gericht aan 'opa'. "Maar ik ben helemaal geen 'oma', en mijn man nog lang geen opa," lacht de jonge moeder. Toch wou ze de mysterieuze opa absoluut vinden. En daarom deed ze gisteren een oproep via Facebook en de radio.

De brief was afgestempeld in Oostenrijk. "Misschien ging het dus om een kleinkind dat op sneeuwklassen was in het Alpenland? Of misschien had een Houthalense opa wel ergens een kleinkind dat in de bergen woont", zo redeneerde Miriam Perrone. "De postbode had zich wel duidelijk vergist, want op de gesloten omslag stond als adres 'Canadastraat 46' in Houthalen-Helchteren. Omdat ik mij de teleurstelling zo kon voorstellen als de opa dit briefje van zijn kleinkind niet kreeg, besloot ik snel langs de Canadastraat te rijden. Alleen: die straat had helemaal geen adres met het huisnummer 46. Ik kon hem dus helaas niet bezorgen. En een afzender op de keerzijde stond er evenmin."





Miriam Perrone besloot dan maar een oproep te plaatsen op Facebook, in de hoop toch de juiste opa te vinden. "Misschien is er wel een trotse grootvader die een briefje verwacht uit Oostenrijk? Of misschien herkent de familie van wie het kaartje komt de omslag, en weten zij aan wie het besteld moet worden? Het zou toch fijn zijn als ik ergens een opa gelukkig kan maken?" Haar Facebookbericht werd op één dag meer dan 3.500 keer gedeeld. Met succes want gisterenavond laat was de trotse opa dan toch eindelijk gevonden. Hij woonde gewoon even verder, op een ander adres in de Canadastraat. Gisteren kreeg de glunderende man alsnog het briefje van zijn kleinkind overhandigd. (RTZ)