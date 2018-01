N-VA geeft Omleidingsweg op ACTIECOMITÉ 'OM-NU' VRAAGT 10.000 EURO TERUG VAN VLAAMS-NATIONALISTEN TOON ROYACKERS

29 januari 2018

02u23 0 Houthalen-Helchteren Koerswijziging bij de N-VA. Terwijl Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts lang mee de nieuwe Omleidingsweg rond Houthalen-Helchteren verdedigd heeft, ziet de partij die nieuwe weg nu toch niet meer zitten. "Stop met de eeuwige discussie", riep voorzitter Bart De Wever afgelopen weekend op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij in Limburg. "En kies voor de doortocht met tunnels."

"Die Omleidingsweg zit vandaag muurvast", zo stelt Bart De Wever vast. "Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (het GRUP) is vernietigd. We geraken niet vooruit. Nochtans boomt de Limburgse economie, en deze provincie heeft de infrastructuur absoluut nodig. Stop dus met dat eindeloze discussiëren. En kies nu voor die doortocht, mét ondertunneling. We hebben bij ons in Antwerpen twintig jaar lang gediscussieerd over de Oosterweelverbinding. Ik kan u verzekeren: het is een hele opluchting als de knoop eindelijk is doorgehakt. Dat zou ik nu in Limburg precies ook doen."





Opgekomen als N-VA

Toch opvallend, want het actiecomité 'Om Nu' dat jarenlang actie voerde voor de Omleidingsweg rond Houthalen-Helchteren en tégen de doortocht met tunnels, kwam bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen nog op... als N-VA. "We hebben daar zelfs papieren van", legt voormalig partijkopman Peter Timmermans uit. "We mochten hier opkomen als N-VA mét behoud van ons programma. Zo hadden we een nationale partij die ons standpunt in Brussel kon verdedigen. We stelden de 10.000 euro beschikbaar om de lokale N-VA afdeling op te richten. Het leek een goede afspraak."





Niet verbaasd

Maar het draaide dus anders uit. "Eigenlijk heeft de N-VA nooit die omleidingsweg verdedigd. Het is blijven botsen tussen onze afdeling en minister Ben Weyts. De bocht die ze vandaag nemen verbaasd me hoegenaamd niet. Onverstandig is het wel, want niet alleen de Omleidingsweg stuit al jaren op protest en juridische bezwaren. Bij de tunnels is dat precies hetzelfde. Ook daar zijn er heel wat moeilijke hindernissen. Het is dus niet zo dat je die morgen wel snel kan aanleggen."





Alhoewel. De technieken veranderen. Zo kunnen tegenwoordig ook tunnels geboord worden, zelfs onder beschermd natuurgebied of dorpskernen door. "Het is een duurdere techniek, maar het kan inderdaad", besluit Peter Timmermans.





Hoffelijk

"Voor alle duidelijkheid: we blijven voor de Omleiding, maar een geboorde tunnel van de Carpoolparking in Houthalen tot helemaal aan het bedrijventerrein Helchteren-Noord, zou een wel eens een compromis kunnen zijn. Een 'gegraven tunnel' waarbij stap voor stap alles wordt uitgegraven en gebouwd, zou hier voor een gigantisch verkeersinfarct zorgen. Je moet dus boren, zodat het verkeer en de bewoners er bovengrond weinig last van hebben." De actievoerders van 2012 vragen intussen wel hun 10.000 euro terug die ze destijds in de N-VA geïnvesteerd hebben. "Het zou gewoon hoffelijk zijn", besluit Timmermans. "Want uiteindelijk zijn ze met ons geld van start kunnen gaan als partij in Houthalen-Helchteren. En dat terwijl ze nu een totaal andere koers varen. We willen hen altijd ons rekeningnummer geven, dan kunnen we het geld weer steken in het doel waarvoor het destijds werd ingezameld."