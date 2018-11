Motorrijder sterft na klap tegen verkeersborden Noord-Zuid in Helchteren enkele uren afgesloten na tragisch ongeval Toon Royackers

06 november 2018

22u36 0 Houthalen-Helchteren Een motorrijder is dinsdagavond om het leven gekomen na een tragisch ongeval op de Grote Baan in Helchteren. De motard verloor volgens getuigen de controle tijdens een inhaalmanoeuvre. Door de klap bleef de Grote Baan een groot deel van de avond afgesloten voor alle verkeer.

Het ongeval gebeurde kort na 20 uur ter hoogte van de oprit naar Dreamland en Colruyt. De motorrijder ging er plots van de rijbaan en belandde in de berm. Daar knalde hij tegen drie verkeersborden. Het slachtoffer werd verschillende meters weggeslingerd, terwijl zijn motor in twee stukken in de berm belandde. Bij de klap raakten geen andere voertuigen betrokken, maar enkele automobilisten waren wel getuige. Een ambulance en een mug- team snelden meteen ter plaatse. Voor het slachtoffer uit Houthalen-Helchteren kon echter geen hulp meer baten. Hij bezweek nog op de plaats van het ongeval. De hulpdiensten sloten voor de vaststellingen de drukke Limburgse verkeersader af. Alle bestuurders moesten daardoor de hele avond omrijden via Molenheide en buurgemeente Peer.