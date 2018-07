Megapuzzel in het NAC 05 juli 2018

02u43 0 Houthalen-Helchteren Danny Falagiarda uit Houthalen-Oost beschouwt puzzelen een ware passie. Onlangs werkte ze eentje van 42.000 stuks af die ze van manlief kreeg voor haar verjaardag. Het gemeentebestuur stelt het atrium van het NAC ter beschikking om dit huzarenstukje van kleurenpracht te exposeren.

Vanaf 9 juli tot 31 augustus kan je de megavakantiepuzzel bewonderen. Danny puzzelt al heer haar leven erg graag en een puzzel van duizend stuks vormt geen voldoende uitdaging, daar ze deze in twee dagen heeft opgelost. De megapuzzel van 42 000 stuks maakte haar helemaal euforisch. Het is momenteel de grootste puzzel die bestaat. Hij meet 7,49 op 1,57 m en weegt 20,8kg. Er staan 208 bezienswaardigheden van de hele wereld op afgebeeld. De stukjes zijn slechts 1 cm² groot en de schakeringen in de kleuren zijn zo miniem dat je ze enkel ziet bij daglicht. Er zijn zelfs stukjes die op meerdere plaatsen passen. Je moet het echt zien om je dit te kunnen voorstellen en dat kan dus in het NAC. (BVDH)