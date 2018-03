Meer dan 3.000 wietplanten ontdekt 21 maart 2018

02u49 0 Houthalen-Helchteren De federale gerechtelijke politie is dinsdag op zes plaatsen binnengevallen in de provincie. Dat gebeurde in de gemeenten Houthalen-Helchteren, Neerpelt, Kortessem en Velm bij Sint-Truiden.

Het gaat om de operatie cleanhouse in opdracht van het parket. Op twee locaties werd een grootschalige cannabisplantage aangetroffen. Eén van ongeveer 2.400 planten in Houthalen aan de Grote Baan naast het Bet Center en één van ongeveer 1.000 cannabisplanten in Neerpelt. Het gaat in beide gevallen om grote plantages als je weet dat een gemiddelde plantage uit 700 plantjes bestaat. Niemand kon gearresteerd worden. In beide gevallen werd de stroom illegaal afgetakt.





Dertien

Het is voor het parket de dertiende cleanhouse operatie sinds ze de strijd aangingen met wietplantages in onze provincie. Het is niet de eerste keer dat plantages werden opgerold aan de Grote Baan. De civiele bescherming was gisteren de hele dag in de weer om alle plantjes ter plaatse te vernietigen. (MMM)