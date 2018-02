Man steelt krasbiljetten en int winst op zelfde plaats 14 februari 2018

Een 31-jarige man uit Peer overviel op 23 maart 2016 een Total tankstation in Houthalen-Helchteren. "De man ging vrij onvoorzichtig om met de buit, want op 29 maart kwam hij de winst van één van de gestolen krasloten afhalen in hetzelfde station", aldus de procureur.





De uitbaatster van de zaak zat destijds in de keuken, toen ze de bel hoorde in de winkel. Ze zag nog net een man weglopen en wist meteen dat hij met 400 euro aan de haal was gegaan. Dat bedrag had ze immers net klaar gelegd om mee te nemen in de kassa voor de volgende dag. Uit de camerabeelden bleek dat de man ook snoepgoed en krasbiljetten van Win for Life had gestolen. De man maakte het onderzoek gemakkelijk door amper zes dagen later in hoogsteigen persoon opnieuw de winkel te bezoeken. "Hij wilde de winst van 15 euro, die hij had behaald met één van de gestolen krasloten, komen inwisselen. Ditmaal kon zijn nummerplaat wel worden genoteerd. Het voertuig bleek ingeschreven op naam van een vrouw. Zij vertelde eerst dat ze lifters in de wagen had, maar toen bleek dat het twee keer dezelfde man was, bekende ze wel dat het om haar vriend ging. Ik vorder een celstraf van vier maanden en een geldboete van 600 euro", deed de procureur het verhaal.





De advocate van de man betwiste de feiten niet. Over de strafmaat bestond evenwel geen duidelijkheid. "Ik wil weten welk vlees we in de kuip hebben", stelde de rechter, die net vernam dat beklaagde in schuldbemiddeling zit en door invaliditeit ook moeilijk een werkstraf kan uitvoeren. Op 24 april wordt de zaak in voortzetting behandeld. (BVDH)