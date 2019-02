Man fietst vrolijk over E314, wegpolitie begeleidt hem naar afrit Marco Mariotti

15 februari 2019

12u40 0 Houthalen-Helchteren Wie op deze middag rond 11.45 uur over de E314 reed zal raar hebben opgekeken. Een man fietste er doodleuk over de pechstrook van Park Midden Limburg richting Houthalen. Daar waar het bergaf gaat, liet hij zich zelfs netjes uitbollen zonder te trappen.

Automobilisten waarschuwden intussen de wegpolitie die snel ter plaatse kwamen. De man werd van zijn fiets geplukt en staande gehouden. Waarom de man over de snelweg reed is nog niet duidelijk. Hij werd begeleid naar de eerstvolgende afrit in Houthalen.