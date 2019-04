Man bevredigt zich op parking warenhuis:

half jaar cel gevraagd

BVDH

01 april 2019

11u38 0

In 2017 liet een 27-jarige man uit Houthalen zich betrappen op masturbatie in het openbaar. Hij stond met zijn wagen opgesteld op de parking van een warenhuis in Heusden-Zolder. Daar ging hij op zijn motorkap zitten en begon hij zichzelf te bevredigen. Een toevallige winkelaar zag hem terwijl ze haar aankopen in de wagen aan het zetten was. De man riskeert een half jaar cel, ook al omdat hij in het verleden gelijkaardige feiten pleegde. “Ik zou dat niet doen als ik nuchter was”, vertelde hij zelf. Voor de behandeling van de zaak gaf hij verstek. Op 29 april krijgt hij zijn vonnis te horen.