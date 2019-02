Man (75) zakt in de modder in Houthalen-centrum, braakliggend terrein afgespannen MMM

19 februari 2019

16u51 0 Houthalen-Helchteren Een 75-jarige Houthalenaar is maandagnamiddag in de modder gezakt aan het braakliggend veld van het oude gemeentehuis langs de Grote Baan. De man moest gered worden door de hulpdiensten. De gemeente liet het terrein met lint afspannen.

De man wandelde maandag over het zwarte zand met het idee dat het bewandelbaar was. Enkele meters van de rand zakte hij plots met zijn beide voeten die in de modder. In eerste instantie leek er vrij weinig aan de hand, maar de man geraakte niet op eigen kracht uit de modder. Hoe meer hij bewoog, hij dieper hij zelfs wegzakte.

Een voorbijganger passeerde, belde de hulpdiensten en kreeg de man ook niet uit de grond getrokken. De brandweer moest worden opgeroepen om de zeventiger uit zijn benarde situatie te bevrijden. Hij klaagde vooral over veel pijn in de omgeving van zijn kunstmatige knie door de druk.

Bloemenweide

Het gemeentebestuur heeft het over een spijtige zaak en liet de omgeving meteen met lint afspannen. Op het bewuste terrein stond voordien het oude gemeentehuis dat vorig jaar werd afgebroken. De aannemer bekijkt nu hoe er een pad kan worden aangelegd over het veld en probeert de ondergrond te verstevigen zodat dergelijke scenario’s niet meer kunnen voorkomen. In de zomer zal er een bloemenweide worden aangelegd in afwachting tot het domein een nieuwe bestemming krijgt.