Man (48) riskeert werkstraf voor verkeersagressie 15 juni 2018

02u42 0

Een 48-jarige man uit Houthalen-Helchteren riskeert een werkstraf van 70 uur nadat hij een fietser hard aanpakte in januari 2016. "Ik wou met mijn wagen voorbij rijden en de fietser zwenkte plots uit. Hij sloeg met zijn vuist naar mijn wagen. Ik vroeg me af wat dat te betekenen had en dat leidde tot een woordenwisseling. Uiteindelijk heb ik de man ook weggeduwd", bekende beklaagde. Bij de burgerlijke partij sprak men van 'verschillende klappen'. "Mijn cliënt kon niet anders dan richting de auto slaan want anders werd hij van zijn sokken gereden. Ik vraag een schadevergoeding van ruim 4.000 euro." Vonnis op 5 juli. (BVDH)