Limburgse Milieukoepel: "We houden een oplossing zeker niet tegen" 19 mei 2018

Coördinator Gust Feyen van de Limburgse Milieukoepel heeft alle begrip dat de buurtbewoners van de Grote Baan klagen over de ongezonde leefomstandigheden. "Dat zal door de metingen ongetwijfeld blijken. Maar we hebben ook al gelijk gekregen van de Raad van State. Die heeft het tracé van de Omleidingsweg zelf geschrapt. We hebben gewoon de juridische mogelijkheden die er waren gebruikt, omdat we een Omleiding door waardevolle natuur onaanvaardbaar vinden. Het staat de anderen vrij om ook juridische procedures te gebruiken. Een echte oplossing houden we zeker niet tegen. Je kan ook tunnels aanleggen onder de bestaande dorpskernen. Dan kan je de luchtkwaliteit en het fijnstof veel beter monitoren. Alles beter dan een nieuwe weg door de natuur." (RTZ)