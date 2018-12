Limburger verrast echtgenote met weekend in villa van Andrea Bocelli: “Als ik nu geen goede punten heb verdiend, weet ik het ook niet meer” Dirk Selis

30 december 2018

11u18 0 Houthalen-Helchteren De Houthalense Ivan Russo van Brasserie Fratelli besloot zijn echtgenote Eva Batiatto deze kerst eens echt te verrassen. Eva, die een zeer grote fan is van de Italiaanse tenor Andrea Bocelli, kreeg zo het cadeau van haar leven. Ivan had een kerstbrief onder de kerstboom gelegd met een verrassende boodschap. Eva moest haar trolley pakken voor een driedaagse trip naar het Toscaanse Forte dei Marmi waar ze gingen verblijven in de villa van Andrea Bocelli himself.

Ivan kon dankzij zijn goede vriend en wijnconnaisseur Toni Etneo uit Zonhoven de waanzinnige trip in elkaar boksen. Toni is al meer dan twintig jaar zeer goed bevriend met superster Andrea Bocelli. Hij verblijft dan ook vaak tussen kerst en oudjaar in Forte dei Marmi, aan de Etruskische Rivièra. Dit jaar nodigde hij zijn vriend Ivan mee uit.

Pausen en Presidenten

Toni Etneo vertelt: “Andrea Bocelli, die afgelopen september 60 werd, is ondanks zijn nederige houding een internationale superster in de klassieke muziek. Hij trad op voor pausen, presidenten en koningen, stond in de grootste concertzalen en operahuizen ter wereld en verkocht al meer dan 80 miljoen albums. Hij was te gast op grote internationale evenementen, waaronder de Olympische Spelen en het WK voetbal en zong voor volle stadions. Maar tussendoor is hij gewoon een heel vriendelijke en gastvrije man met veel gevoel voor humor.”

Blauwe Training

In oktober bracht hij voor het eerst in veertien jaar een album uit met nieuwe nummers. Sí bevat 12 gloednieuwe songs, waarvan sommige geïnspireerd werden door klassieke thema’s (Bach en Massenet). De extra duetten met Ed Sheeran (Amo Soltanto Te) en Dua Lipa (If Only) werden wereldhits. Maar op Kerstmis blaast de Italiaanse tenor even uit met zijn Limburgse vrienden in zijn blauwe training.

Goede punten

“Het was geweldig”, zegt Ivan. “Terwijl we in de fabuleuze living van zijn Toscaanse villa een glas wijn degusteerden, speelde Andrea op zijn piano. Hij was heel vriendelijk en ontspannen. Geen rokkostuum voor de tenor als hij aan het ontspannen is, maar hij liep gewoon rond in zijn blauwe training en maakte voortdurend grapjes. Hij komt trouwens in ons restaurant eten de eerst volgende keer als hij in België is. En mijn vrouw? Die is tevreden hoop ik. Als ik nu geen goede punten heb verdiend, weet ik het ook niet meer”, lacht Ivan.

Wie Andrea Bocelli in eigen land aan het werk wil zien, moet wachten tot 21 maart 2020. Dan treedt hij immers op in het Antwerps sportpaleis.