Kleuters zonder hoofdpijn op school GELUIDSDEMPENDE PANEELTJES LOSSEN VRESELIJKE AKOESTIEK OP MARCO MARIOTTI

23 augustus 2018

02u35 0 Houthalen-Helchteren De kleuters van De Kleine Kunstenaar in Houthalen-Oost kunnen het schooljaar zonder hoofdpijn beginnen. De rampzalige akoestiek in de nieuwbouw wordt opgelost met geluidsdempende panelen, die zo'n 40.000 euro kosten.

De kindjes en het personeel hadden hun intrede in het nieuwe gebouw van De Kleine Kunstenaar - kostprijs: 2 miljoen euro - in mei iets anders ingebeeld. De lokalen bleken volledig klaar, dus de verhuis kon nog voor het einde van het schooljaar gebeuren. Maar al snel volgden klachten van hoofdpijn en vermoeidheid. De akoestiek bleek vreselijk, met heel wat verontruste ouders als gevolg. Het leidde zelfs tot een conflict tussen de betrokken architect en het gemeentebestuur. Volgens die architect was de verhuis te vroeg ingepland, omdat de akoestiek nog bekeken moest worden. Het probleem werd op de gemeenteraad aangehaald, maar een vlugge oplossing bleef even uit. Eerst werd er nog gewerkt met theaterdoeken die in de klassen werden opgehangen, maar een ideale langetermijnoplossing was dat niet. Oppositiepartij S&D - intussen opgegaan in BUUR - begreep vooral niet waarom het schepencollege absoluut al wilde verhuizen, aangezien de architect het daar nog niet mee eens was. "Er werd zelfs onderling naar mekaar gewezen wat de verantwoordelijkheden betreft", zegt gemeenteraadslid Stijn Van Dingenen. "Als wij niet aan de alarmbel hadden getrokken, had dit wellicht langer aangesleept." Intussen zaten burgemeester, architect en aannemer aan tafel om tot een compromis te komen. "En dat is ook gelukt tijdens de zomervakantie", zegt burgemeester Alain Yzermans (s.pa).





Gedeelde kost

"We zijn tevreden. Er zullen bijkomende geluidsdempende panelen geplaatst worden, zoals voorzien in de geluidsstudie. We hebben met de aannemer afgesproken dat de werken nog voor de start van het schooljaar zullen afgerond zijn. Er zijn zes werkdagen nodig."





In totaal zullen 470 polyester panelen van 40 kilo per vierkante meter, en met een halve centimeter dikte, worden aangebracht op de muren en het plafond van de lokalen en kleedkamers. "Het aanbrengen van deze geluidsabsorberende materialen moet het probleem definitief verhelpen. De kostprijs van deze materialen wordt voor meer dan de helft gedragen door het gemeentebestuur." De rest wordt vergoed door de aannemer en de architect. In totaal gaat om iets meer dan 40.000 euro.





Ook de S&D-fractie is tevreden. "Maar de verdeling van de kosten voor deze bijkomende ingrepen toont volgens ons aan aan dat de verantwoordelijkheid zeker niet alleen bij de architect lag", stelt Van Dingenen.