Kleuters VBS Lillo’s Klavertje openen nieuwe klasjes Marco Mariotti

14 december 2018

15u09 1 Houthalen-Helchteren Kinderchampagne, koekjes én een rode loper aan VBS Lillo’s Klavertje deze morgen. Maar liefst 120 kleuters mochten er twee gloednieuwe klassen, een gang én toiletten feestelijk openen.

De nieuwbouw aan de Meester Surinxstraat in Lillo zal na de kerstvakantie door een veertigtal kleuters in gebruik worden genomen. “We starten vanaf januari ook met co-teaching”, legt Elke Hermans van de directie uit. “De klassen zijn met elkaar verbonden. Er staan nog steeds twee leerkrachten in, maar de kinderen kunnen vrij bewegen van het ene naar het andere lokaal.”

Licht

Ook de oudere lokalen worden in de toekomst gerenoveerd. Komende week zal de verhuis gestart worden. “De klassen zijn qua oppervlakte even groot als voorheen, maar er is nu véél meer licht en lucht. Met de grote vensters heb je een aangenamer zicht naar buiten toe wat we belangrijk vinden. Door de ruime gang staan de klassen, kleuters en leerkrachten met elkaar in verbinding”, vult directeur Ingrid Vaes aan.

En de kleuters zelf? Die waren alvast laaiend enthousiast.