Kenan Akyil, broer van terreurslachtoffer, staat op Europese lijst sp.a: "Ik wil verzuring tegengaan, net als Kerim"

13 maart 2019

10u04 0 Houthalen-Helchteren Kenan Akyil uit Houthalen staat bij de Europese verkiezingen op de sp.a-lijst. Hij krijgt de vierde plaats en wil bruggenbouwer zijn in het Europees parlement. "Sinds de dood van mijn broer Kerim willen we het initiatief nemen, in plaats van aan de zijlijn te staan", vertelt hij.

Het leven van Kenan Akyil kreeg meer dan twee jaar geleden een héél andere wending nadat zijn broer Kerim werd vermoord. De jonge Houthalenaar was een van de slachtoffers bij de bloederige aanslag in een discotheek in het Turkse Istanbul op oudejaarsnacht tussen 2016 en 2017.

De familie Akyil is sinds de moord anders gaan leven. "Positiviteit tonen, en initiatief nemen. Dat is wat we voortaan doen", zegt Kenan. "Ik kom inderdaad op voor sp.a op de Europese lijst en hoop mijn stem te kunnen laten horen in het parlement. Ik wil vooral de jongeren ondersteunen. Mijn broer Kerim was een jonge talentvolle gast, die interesse toonde voor sociaal werk en vrijwilligerswerk. Ik wil de verzuring tegengaan, en die punten gaan verdedigen in Europa. Ik doe dit voor hem, voor mezelf, en voor iedereen."

Jongeren betrekken

Kenan verwijst ook naar de klimaatbetogingen. "De tijd is voorbij dat enkel oudere generaties het voor het zeggen hebben. Je kan de jongeren vandaag niet negeren. Europa pakt uit met de slogan 'Verenigd in Verscheidenheid'. Het is daar waar ik me volledig achter kan scharen. Bruggen bouwen is nog nooit zo belangrijk geweest. We moeten de muren tussen mensen van verschillende achtergrond neerhalen en focussen op de gelijkenissen, niet op de verschillen. Liefde, respect en solidariteit zijn belangrijk, maar veiligheid is dat ook."

"Wie durfde ooit denken dat Kerim uit een dorp zoals Houthalen zou sterven op dergelijke wijze in een miljoenenstad zoals Istanbul? Hij is - net zoals zoveel mensen wereldwijd - het slachtoffer geworden van haat en extremen. Wij zijn allemaal slachtoffer, van zieke ideeën, aan extreem rechtse én linkse zijde."

Méér Limburg

De kans dat Akyil effectief een Europees zitje kan bemachtigen, is klein. Kathleen Van Brempt en Saïd El Khadraoui haalden wél al zetels voor de partij in Europa. "Maar ik blijf geloven in mijn kansen. Ik sta op een vierde plaats, en ben de eerste Limburger op de lijst, maar wil streven voor méér Limburg. We zullen zien wat de resultaten brengen. Ik was bang voor de reacties, tenslotte beken je kleur. Maar iedereen is voorlopig positief. Ik blijf in elk geval realistisch en wil aan politiek doen voor iedereen. Met mijn roots van een mijnwerkersfamilie wil ik laten zien waar je kan geraken met de juiste inzet."

Kenan studeerde Vergelijkende en internationale politiek aan de KU Leuven en is sinds een jaar parlementair medewerker van federaal parlementslid Meryame Kitir. Hij liep eerder stage bij de Belgische ambassade in Thailand en bij International IDEA.