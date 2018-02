Inbreker moet zestien maanden brommen 08 februari 2018

02u26 0 Houthalen-Helchteren Een 26-jarige man uit Houthalen-Helchteren moet zestien maanden brommen nadat hij verschillende diefstallen in de regio pleegde.

De man sloeg voor het eerst toe op 23 december 2013. Toen ging hij in de Standaard Boekhandel in Houthalen-Helchteren aan de haal met de inhoud van een kluis. Bijna twee jaar later, op 18 december 2015, stal hij de kassa van Bowling Champion in Zonhoven. Daar zat 1.957,10 euro cash in, alsook een hoeveelheid sleutels en facturen. Camerabeelden lieten zien dat hij erg brutaal en doelgericht te werk ging.





In het verleden was de beklaagde ook al in contact gekomen met de jeugdrechtbank. Drie zaakvoerders stelden zich burgerlijke partij en krijgen elk 240 euro schadevergoeding. Er werd nog voor een werkstraf gepleit, maar dat vond de rechter niet gepast. (BVDH)