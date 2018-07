Inbraken in Tulpenstraat 02 juli 2018

02u38 0

De afgelopen dagen deed politiezone Carma diverse vaststellingen van inbraken. Vrijdag stelde men vast dat er werd ingebroken in een stacaravan op de Tulpenstraat. Er verdwenen twee fietsen. Ook in een caravan op de Binnenvaartstraat is vrijdag ingebroken. Er is een som geld gestolen.





Zondagochtend is ingebroken in een caravan op de Tulpenstraat. Dieven gingen aan de haal met een portefeuille en een fiets. (BVDH)