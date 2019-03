Houthalense Elise (6) proefkonijn in nieuw VTM-programma’ Dat Belooft voor Later’: “Tranen gelachen met onze dochter” Birger Vandael

22 maart 2019

18u05 0 Houthalen-Helchteren Zaterdagavond om 20.25 uur komt het nieuwe VTM-programma ‘Dat Belooft voor Later’ op tv. Hierin test Staf Coppens samen met verschillende ouders of die het gedrag van hun zoon of dochter juist kunnen inschatten. Elise (6) uit Houthalen is één van de proefkonijnen en krijgt onder meer een proef … met konijnen. “Het is echt grappig om haar bezig te zien”, vertelt mama Evy.

Het programma ging via een brief op school op zoek naar deelnemers. “Wij vonden het wel een avontuur en hebben ons ingeschreven. Het was een verrassing dat we zelf ook in beeld kwamen, maar gelukkig hebben we na enige twijfel toegezegd, want het was een mooie ervaring”, lacht Evy.

Pratende konijnen

Elise mag in de eerste aflevering samen met twee andere kinderen ravotten in de villa van Staf, die volgestopt is met de coolste spullen. Ze maken er kennis met de pratende konijnen Magda en Danny, die dolgraag met elkaar verenigd willen worden. Er is maar één probleem: dat mag eigenlijk niet. Volgen Elise, Mila en Basile de regels of kunnen ze niet weerstaan aan de lokroep van Magda en Danny?

“We proberen Elise aan te leren dat ze altijd eerlijk moet zijn. Het was leuk om haar in deze proef met de moeilijke situatie te zien omgaan. Ik ben als mama veel thuis en zie haar veel spelen. Op televisie kwamen toch wel veel dingen terug”, gaat Evy verder.

Hotdogs of Nathalie Meskens?

Staf neemt de drie ook mee achter de schermen bij VTM. Daar maken ze kennis met Nathalie Meskens, die hen een bijzondere opdracht toevertrouwt. Haar splinternieuw jasje moet namelijk met de grootste zorg bewaakt worden. Het gevaar loert echter om de hoek wanneer Staf met hotdogs én extra ketchup op de proppen komt. Hoe goed kunnen de kinderen een geheim bewaren? “Normaal is Elise hier niet goed in”, zegt Evy. “Ze kan heel even een geheim voor zichzelf houden, maar dan krijgt ze het toch al snel moeilijk.”

“Buiten, buiten buiten: een vogel zingt en een koe kan…” Iedereen herkent deze raadsels wel uit z’n kindertijd. In de studio moeten de ouders inschatten hoe hun kroost ze verder aanvult. “Elise wordt altijd boos als haar papa grapjes met haar uithaalt. Ze wordt niet graag geplaagd, dus Staf Coppens weet waaraan hij zich mag verwachten”, klinkt het nog bij Evy. In de finale kunnen de kinderen uiteindelijk een droomreis naar Amerika winnen.

Oprechte televisie

“Wij gaan het programma opnemen en een dag later bekijken”, besluit Evy. “Ik kan iedereen aanraden om ook af te stemmen op VTM. Kinderen zijn geen acteurs en gedragen zich ook op tv erg oprecht. Dat levert veel grappige momenten op, we hebben zelf tranen gelachen.”