Houthalenaar vicewereldkampioen FIFA 06 augustus 2018

Houthalenaar Stefano Pinna (20) heeft zich gekroond tot vicewereldkampioen FIFA. Hij speelde zaterdagavond de finale in Londen tegen de Saudische e-sporter Mosaad Aldassary. Die won zowel op de PlayStation als op de Xbox met 2-0. Toch moet Pinna niet met lege handen naar huis. Hij krijgt 50.000 dollar. Stefano speelde in de truitjes van België, maar had in zijn ploeg onder meer Mbappé, Son en Messi rondlopen. In de halve finales tegen Denemarken was het die laatste die hem op weg hielp naar de finale. Eerder in het tornooi was de Houthalenaar te sterk voor de Duitser Mohammed Harkous en hield hij de Argentijnse topfavoriet Nicolas Villalba op een gelijkspel. Recent stond Pinna nog in onze krant. Op dat moment had hij geen club, maar inmiddels heeft hij getekend als nieuwe eSporter bij het Nederlandse PSV. Na de nederlaag reageerde hij sportief: "Ik hoop dat ik België en PSV trots heb gemaakt. Zelf kon ik mijn kansen niet verzilveren, dus dan is Aldassary de verdiende winnaar."





