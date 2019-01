Houthalenaar steelt Porsche van frituuruitbater Versuz BVDH

31 januari 2019

Een Houthalenaar ging op 14 juli 2017 lopen met de Porsche Panamera van een frituuruitbater bij de Versuz. De 25-jarige man had in de frituur naast de sleutels ook een geldsom en een iPhone gestolen. Op camerabeelden was hij terug te zien. Hij was ook met twee metgezellen geflitst in Aken (Duitsland) en werd gezien op beelden van een tankstation. De Porsche werd een drietal uren later teruggevonden in een weiland, dichtbij Meulenberg en dus niet ver van de woonplaats van beklaagde. Opmerkelijk was dat de brandstoftank toen half vol bleek te zijn terwijl de eigenaar beweerde dat de tank quasi leeg was. De jongeman bleek verder verantwoordelijk te zijn voor een inbraakalarm in de Chirolokalen van Meulenberg en de diefstal van flessen drank. Hij herinnerde zich niet alles vanwege een black out door te veel te drinken. Op 28 februari volgt het vonnis.