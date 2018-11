Houthalenaar (42) terroriseert gezin BVDH

07 november 2018

11u56 0

Een 42-jarige Houthalenaar krijgt een celstraf van achttien maanden met uitstel voor zijn erg agressief gedrag. Het liep aardig mis op 17 mei dit jaar. Beklaagde liep rond met een keukenmes ten aanzien van het 17-jarig meisje en vertelde zijn 38-jarige partner dat hij haar iets zou aandoen als ze haar mond zou “opendoen”. Hij kreeg hiervoor een tijdelijk huisverbod, maar keerde al snel terug naar de woning om verder te doen. Ook een 21-jarige vrouw deelde in de klappen. Uiteindelijk zorgde hij voor een barst in de voordeur, bloed op de tafel en wanorde in de woning, waar verschillende voorwerpen waren stukgesmeten. Hij belette zijn kinderen om naar school te gaan en iedereen was danig onder de indruk van de feiten. Beklaagde is gebruiker van weed, hasj en cocaïne en kampt met een bipolaire stoornis. Hij moet zich dan ook laten behandelen om zijn celstraf te voorkomen.