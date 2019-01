Houthalenaar (29) rijdt in op persoon: twintig maanden gevraagd BVDH

Op 18 juni 2015 reed een Houthalenaar (29) bewust in op een persoon. Dat gebeurde in de wijk Meulenberg. Het slachtoffer bloedde uit zijn mand en gaf bloed over toen de politie hem vond. Aan de oorzaak van het voorval zou een geval van verkeersagressie gelegen hebben. Het slachtoffer zou bruusk zijn ingereden voor beklaagde, waarna de schermutseling ontstond. “Ik ben niet opzettelijk op die man ingereden. Hij kwam met de hamers afgestormd en om mij te verdedigen ben ik wat doorgereden”, aldus de verklaring van beklaagde. Het dossier sleept al lang aan. Meester Jan Swennen meent dat de rechtbank niet meer bevoegd is omdat in een tussenvonnis in 2017 werd geoordeeld dat de feiten juridisch niet juist omschreven waren. Beklaagde riskeert twintig maanden cel, hij hoort zijn vonnis op 5 februari.