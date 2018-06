Honden vast in oververhitte bestelwagen 27 juni 2018

De politie is gisterennamiddag opgeroepen om twee honden te bevrijden uit een oververhitte bestelwagen. Het ging om een golden retriever en een dalmatiër. De dieren zaten in de wagen op de parking van Hengelhoef en werden aan hun lot overgelaten. De eigenaar wordt nu opgespoord en mag zich aan een pv verwachten. De honden werden naar het dierenasiel in Genk gebracht. (MMM)