Hond overleden na zware verwaarlozing 22 maart 2018

In Houthalen-Helchteren is gisteren een hond overleden aan de gevolgen van zware verwaarlozing. Het dier werd dinsdagavond ontdekt in de Springstraat en was er erg slecht aan toe, was veel te mager en had geen voedsel ter beschikking. Het hondenhok stond achter de woning en was volledig bedekt met uitwerpselen. Het beestje werd voor verzorging en ter observatie meegenomen door een dierenarts, maar overleed woensdagochtend. "De eigenaar zal nog verhoord worden. Er werd alvast een pv opgesteld voor inbreuk op de dierenwelzijnswet", klinkt het bij de politie. De Inspectie Dierenwelzijn werd ingelicht. (MMM)