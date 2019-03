Herkent u deze deuntjes nog? Synthesizerkoning Mario Mathy brengt hits na 30 jaar opnieuw uit op cd en vinyl Marco Mariotti

12 maart 2019

17u56 2 Houthalen-Helchteren De herontdekte keyboardheld Mario ‘Mathy’ Vanhove heeft de wind serieus in de zeilen. Zijn hyperactieve clip uit de jaren tachtig ging na 30 jaar viraal en de storm gaat maar niet liggen. “De drie bekendste nummers worden heruitgebracht op plaat", vertelt hij.

Jambo Sana, Liberty en Jumping Dance. De drie instrumentale hits uit de jaren tachtig van Mario Mathy worden nog dit jaar op vinyl en cd geperst. Voor Houthalenaar Mario Vanhove (52) blijft het allemaal onwezenlijk. “Ik heb er zelfs niets voor moeten doen", lacht hij.

“Sinds de clip van Jumping Dance op het internet geraakt is, zijn we in een storm terecht gekomen die maar niet gaat liggen. Internationale media blijven me oppikken, en keyboardfora zijn razend enthousiast. Die platen opnieuw uitbrengen doet deugd.”

Remix Jumping Dance

Concreet gaat keyboard- en synthesizerbouwer Casio de productie en distributie van de cd’s en vinylplaten voor zijn rekening nemen. “We vinden het geweldig voor Mario dat hij na meer dan dertig jaar een revival beleeft", vertelt Edwin Hoefnagels, promotor bij Casio. “Los van de drie hits willen we ook een nieuwe versie van Jumping Dance opnemen. Dat nummer ging de laatste weken de wereld rond, dus logisch dat we net die remixen.” De nummers zullen ook via digitale platforms te beluisteren zijn.

De song zal in een nieuw en hedendaags jasje gestoken worden. “Met wat zwaardere beats en klanken uit 2019, maar wél met de typische melodie”, gaat Mario verder. “Ik ga de nieuwe versie inspelen op instrumenten van Casio natuurlijk. Op de CTX en MZX.”

Liveshows

De synthesizerheld kreeg intussen heel wat aanvragen binnen voor liveshows. “Zo onder meer bij Camping Kitsch, maar live optreden zie ik niet zitten. Mijn gezondheid laat dat niet toe, ik vecht al jaren tegen clusterhoofdpijnen. Het hoéft voor mij ook allemaal niet. Ik laat het allemaal op me afkomen en ik geniet ervan, maar ik doe er absoluut geen moeite voor. Het is nooit mijn bedoeling geweest om mijn liedjes opnieuw uit te brengen, die periode was eigenlijk afgesloten. Mijn vriendin is 29 jaar en vindt dit natuurlijk allemaal geweldig. Ze is mee op die kar gesprongen, en ik laat haar zeker doen. We genieten er samen van.”

Merchandise

Intussen pikte de populaire Amerikaanse website keyboardmag.com Mathy op en vragen ze zich nog steeds af waar de prettig gestoorde verschijning plots vandaan komt. Er is zelfs sprake van het wereldwijd verkopen van merchandising, maar daar kunnen ze bij Casio voorlopig weinig over kwijt.