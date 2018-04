Hengelhoef mag uitbreiden 20 april 2018

De provincieraad heeft groen licht gegeven voor de verdere ontwikkeling van Hengelhoef. Het vakantieverblijf kan zo een nieuw impuls krijgen. Er worden nog investeerders gezocht. "Tijdens het openbaar onderzoek doken bij buurtbewoners heel wat vragen op omtrent de ontwikkelingsplannen. Vooral de uitbreidingszone die tot aan de Weg naar Zwartberg zou komen, de verkeersoverlast, de inkijkproblematiek en de problematiek van de huisvesting van arbeidsmigranten kreeg veel weerklank bij de buurtbewoners." Het gevolg is dat de uitbreidingszone op het huidige landbouwgebied, grenzend tot aan de Weg naar Zwartberg is geschrapt en wordt ingekleurd als natuurgebied. Er komen dus geen vakantiehuisjes tot aan de Weg naar Zwartberg en geen toegangsweg op die plek. In de bosstrook langs de Tulpenstraat kan een talud komen tot twee meter hoog. De huisvesting van arbeidsmigranten wordt niet beschouwd als 'tijdelijk recreatief verblijf' en kan dus in principe niet volgens de voorschriften. (MMM)