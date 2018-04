Helft opgejaagde damherten weer gevangen 28 april 2018

De helft van de damherten uit Molenheide die al maanden rondzwierven in de omgeving van het Wildpark zijn gevangen. Met voeding werden ze gelokt naar het domein waar ze eerder ook al verbleven. "Het gaat ongeveer om een tiental herten", vertelt burgemeester Alain Yzermans. "De andere helft zit nog in de omgeving, en die hopen we zo snel als mogelijk ook te vangen." De dieren zijn niet meer welkom op het domein van Molenheide. Enkele jagers hadden de opdracht gekregen om alle damherten dood te schieten na klachten van boeren. Aangezien het om tamme dieren gaat, kregen de jagers van de lokale wildbeheereenheid het niet over hun hart. Na enige commotie werd besloten om de dieren niet te doden en in samenwerking met het Natuurhulpcentrum te vangen en een vaste verblijfplaats te geven. Dat plan lijkt nu te gaan slagen. Wordt vervolgd.





(MMM)