Hardnekkige dief één jaar naar de cel BVDH

09 april 2019

12u31 0

Een Marokkaan (52) uit Houthalen-Helchteren is bij verstek veroordeeld tot één jaar cel voor verschillende diefstallen. Zo ging hij op 25 augustus 2017 lopen met een paar schoenen van Nike bij de Brantano van Houthalen-Helchteren. Exact een maand later stal hij blikken Gin & Tonic bij de Delhaize in zijn gemeente. In maart 2018 volgden nog een herenfiets en een mountainbike in Houthalen-Helchteren. Hij moet ook de gerechtskosten van iets meer dan 300 euro betalen.