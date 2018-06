Half bedrijventerrein in as gelegd MEUBELZAAK 'T INBOEDELKE WÉL GERED VAN VLAMMENZEE MARCO MARIOTTI

01 juni 2018

02u59 0 Houthalen-Helchteren Een inferno heeft woensdagnacht het bedrijventerrein aan 't Inboedelke in Bochtelt in de as gelegd. Aanpalende bedrijven BBMS en AS Building leden veel schade. "Bij ons valt het nog mee, klanten moeten zich niet ongerust maken", zegt Cendy Bleyen van 't Inboedelke.

Het was vader Jos Bleyen die rook uit één van de loodsen zag opstijgen op zijn bedrijventerrein aan de Grote Baan in Bocholt. De man belde zélf de brandweer, maar nog voor die ter plaatse waren schoten de vlammen al uit dak. Op het eerste gezicht was niet meteen duidelijk welk pand exact in lichterlaaie stond, en de hitte was zo fel dat de brandweer niet zomaar de bewuste loods binnen mocht. Er heerste ook instortings- en ontploffingsgevaar.





Bestellingen

"Uiteindelijk blijken vooral de loodsen die we verhuurden aan enkele bedrijven zwaar vernield", vertelt Cendy Bleyen uit. Zij baat samen met haar vader meubelwinkel 't Inboedelke uit dat meerdere vestigingen heeft in de provincie. Het is in Bocholt, waar de brand uitbrak, waar ook de stock zich bevindt.





"Er is héél veel schade, maar niets heeft rechtstreeks gevolg op onze winkel. De klanten moeten niets vrezen, alle bestellingen kunnen doorgaan. We hebben wel even een leveringsstop ingelast, maar die zal snel weer worden opgeheven. Het bedrijventerrein is van ons, en is toch voor een zestig procent vernield. De politie is een onderzoek gestart om een mogelijke oorzaak te achterhalen. We mogen zélf pas in de namiddag het terrein op, en hopen dan meer duidelijkheid te hebben."





Hoogzwanger

Cendy zélf is ook nog eens hoogzwanger en werd 's nachts uit haar bed gebeld. "Om 4 uur stond ik hier al, en heb nog niets geslapen. De baby is eigenlijk uitgerekend rond deze periode, dus het kan elk moment gaan gebeuren. De timing is nu wel héél vervelend met de brand, maar we hopen dat er snel duidelijkheid volgt." Aan het bedrijf BBMS - dat aan metalisering en poederlakken doet - was er enorm veel rook- en brandschade. Brandweerzone Noord Limburg had de ganse nacht de handen vol met bluswerken. Even werd er gevreesd voor ontploffingsgevaar door aanwezige gasflessen. De eigenaar wordt gevraagd de mogelijke asbestplaten te verwijderen. Het gerechtelijk labo en een branddeskundige gingen ter plaatse. Politie CARMA voert verder onderzoek.