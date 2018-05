Granaat voor buurman die klikte? ZWARE EXPLOSIE DOET WIJK TENHOUT 'S NACHTS WAKKERSCHRIKKEN TOON ROYACKERS

08 mei 2018

02u29 0 Houthalen-Helchteren Wijkbewoners van Tenhout in Houthalen-Helchteren zijn gisterochtend iets na drie uur opgeschrikt door een luide explosie. Onbekenden gooiden een granaat op het Ridderplein, en scheurden vervolgens weer weg met hun wagen. Wat volgde was een loeiharde knal die ramen van auto's en woningen aan diggelen deed vliegen.

"Het moet ergens om drie uur 's nachts geweest zijn dat we wakker werden door die onvoorstelbare knal", vertelt buurman Etienne Vaes van het Ridderplein. "Natuurlijk veerde ik meteen recht in mijn bed. Ik dacht dat er ergens in de buurt een gasfles ontploft was. Wat anders kon er zo een kabaal maken? Verschillende mensen op het Ridderplein kwamen al naar buiten gelopen. Ik zag autoruiten die gesneuveld waren en een soort van kogelgaten in de ramen van de huizen. Minuten laten stormde de politie de buurt binnen. Zij zochten meteen naar explosieven op straat. Omdat de scherven in alle richtingen gevlogen waren, was het onmogelijk dat iemand één keer met een vuurwapen geschoten had." De gemeentelijke fase van het rampenplan werd tijdelijk afgekondigd.





DOVO

"DOVO, De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen, is meteen opgeroepen en ook het gerechtelijk labo kwam samen met een ballistisch expert ter plaatse om de oorzaak van de ontploffing te onderzoeken. Uit het voorlopige onderzoek blijkt alvast dat het om een granaat ging", aldus woordvoerder Pieter Strauven van het Parket Limburg. "Acht woningen en dertien voertuigen liepen beschadigingen op. Verschillende auto's hebben verbrijzelde ruiten en kleine inslagen in de carrosserie. Ook de getroffen woningen vertonen gelijkaardige inslagen. Gelukkig vielen er door de explosie geen gewonden."





Al eens bedreigd

Toeval of niet: de granaat ontplofte gisterochtend wel pal voor de deur van een man die twee weken geleden nog bedreigd was. Hij legde gisteren zijn verklaring af aan de politie. "Ik heb onlangs mijn GSM even uitgeleend op café aan mensen die ik ken," vertelt hij anoniem aan de krant.





"Iemand moest dringend iets regelen, terwijl zijn belwaarde al op was. Maar blijkbaar zijn er toen via mijn nummer allerlei louche zaken geregeld. Die linkt de politie aan diefstallen, ontploffingen én brandstichting in Oost Vlaanderen. Speurders zijn via het telefonie-onderzoek bij mij uitgekomen. Uiteraard heb ik hen doorverwezen naar de persoon die mijn GSM even geleend had. Die verdachte uit Meulenberg is intussen opgepakt. Zijn vrienden zijn mij echter al komen bedreigen. Twee weken geleden zeiden ze dat ze mij het leven zuur zouden maken. Kennelijk hebben ze woord gehouden."





De politie en Parket onderzoeken nog of er een verband is tussen de bedreigingen en de explosie van maandagmorgen.