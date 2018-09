Goede akoestiek mét moderne look bij Kleine Kunstenaar 04 september 2018

02u47 0 Houthalen-Helchteren De problemen met de slechte akoestiek in De Kleine Kunstenaar zijn opgeslost. In de gangen en klaslokalen werden geluidsdempende panelen gehangen. Leerkrachten en leerlingen startten gisteren het nieuwe schooljaar alvast zonder klachten van hoofdpijn.

De kleuters van De Kleine Kunstenaar in Houthalen-Oost zijn het schooljaar zonder hoofdpijn begonnen. De rampzalige akoestiek in de nieuwbouw is opgelost met geluidsdempende panelen, die zo'n 40.000 euro kosten. De vierkante witte panelen op het plafond zorgen voor een moderne strakke look in de gangen en klaslokalen.





De kindjes en het personeel trokken in mei net voor de zomervakantie al in de nieuwbouw, maar hadden die verhuis iets anders ingebeeld.





Hoofdpijn en vermoeidheid

De lokalen waren volledig klaar, maar de verhuis bleek iets eerder ingepland dan de aannemer eigenlijk voorzien had. Al snel volgden klachten van hoofdpijn en vermoeidheid omwille van de akoestiek.





"Maar de bijkomende geluidsdempende panelen hebben voor de oplossing gezorgd", zegt burgemeester Alain Yzermans. "In totaal gaat het om 470 polyester panelen. We zijn heel blij met het resultaat."





De kostprijs van deze materialen wordt voor meer dan de helft gedragen door het gemeentebestuur. De rest wordt vergoed door de aannemer en de architect.





(MMM)