Gewapende overval op mutualiteit 17 februari 2018

02u51 0

Op de Weg naar Zwartberg is donderdag rond 12.15 uur een overval gepleegd op een mutualiteit. De overvaller kon vluchten en maakte cash geld buit. Een loketbediende raakte lichtgewond.





De dader duwde twee aanwezige klanten opzij om op die manier een tussendeur richting het loket in te beuken. De loketbediende werd vervolgens bedreigd met een vuurwapen. Ze moest het geld in een zak stoppen en raakte hierbij lichtgewond. Toen de verdachte naar buiten liep nam hij bovendien nog een geldkoffertje mee. Vervolgens is de verdachte gevlucht op een motorfiets. De politie snelde snel ter plaatse met meerdere ploegen om de buurt te doorzoeken maar kon de verdachte niet meer aantreffen. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. Zowel de twee klanten als de loketbediende werden bijgestaan door de dienst slachtofferhulp. (MMM)