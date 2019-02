Gerepatrieerde Afghaan krijgt vijf jaar cel voor brute verkrachting BVDH

07 februari 2019

10u21 1 Houthalen-Helchteren Een Afghaan is veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar nadat hij in het tijdelijk opvangcentrum in Houthalen-Helchteren zware zedenfeiten heeft gepleegd.

De feiten speelden zich af tussen 1 november 2015 en 1 januari 2017. Er is onder meer sprake van een brute verkrachting op nieuwjaarsdag, toen hij voor het laatst toesloeg.

Eerder waren het slachtoffer en hij samen naar het land gekomen en dwong hij haar met hem te huwen. Het meisje was op de datum van de feiten volgens een botscan maximaal zestien jaar oud.

De Afghaan legde tegenstrijdige verklaringen af. Zo vertelde hij over hetzelfde incident zowel dat de vrouw uit bed was getuimeld als dat ze met de fiets was gevallen. Het slachtoffer was zo erg onder de indruk van de feiten dat ze zelfs een zelfmoordpoging ondernam.

Intussen is de man gerepatrieerd naar Afghanistan, waardoor hij verstek gaf voor de zaak. “Het zijn wansmakelijke feiten”, aldus de procureur tijdens de behandeling.

Beklaagde is ook voor tien jaar zijn rechten kwijt. Zijn onmiddellijke aanhouding werd bevolen, dus als hij nog één voet in België zet, verdwijnt hij achter de tralies.