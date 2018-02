Gemeente plaatst waarschuwingsborden aan moeras 21 februari 2018

De gemeente zal binnen de vijf werkdagen een aantal waarschuwingsborden plaatsen aan het moeras in Laak waar zondagavond een 55-jarige man in sukkelde en aan de dood ontsnapte.





Patrick Dejeneffe zocht een kortere weg naar huis, ging van het bospad af maar kwam in het veenmoeras terecht. In nog geen half uur tijd zakte hij tot aan zijn borst in het moeras.





Met zijn gsm kon hij uiteindelijk zijn familie verwittigen en de brandweer trok hem als bij wonder op tijd uit de modder. "We zullen nu vier borden plaatsen aan de rand van het bos met de waarschuwing voor het moeras", zegt burgemeester Alain Yzermans (sp.a). "We kunnen natuurlijk niemand verbieden om die borden voorbij te lopen, maar het is eigenlijk altijd de bedoeling dat je gewoon op de bospaden wandelt. Dat gebied is daar inderdaad drassig, maar het kan geen kwaad om extra signalisatie te voorzien." (MMM)